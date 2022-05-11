Украина продолжает битву за Змеиный: почему этот остров так важен

Остров Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины.

Украина не прекратит бороться за свой остров



Как рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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Он также заверил, что Украина будет бороться за Змеиный столько, сколько потребуется, поскольку это стратегически важная точка.

Также остров важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.

«Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деокуппировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется”, – сказал Буданов.

Кроме того, по его словам, Змеиный – стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить оружие и исключить любые возможные военные действия России на территории ПМР, с которой они могут атаковать западную часть Украины.

Как сообщали Власти, Россия неоднократно пыталась усилить гарнизон на острове Змеиный, но Украина этому эффективно мешает.

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