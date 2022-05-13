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15:52 13 Мая 2022 Просмотров 1233   КомментариевКомментарии

В России на Урале мощный пожар на крупнейшем трубном заводе подсанкционного миллиардера

В России в Свердловской области вспыхнул мощный пожар на Синарском трубном заводе.

Что стало причиной пожара - неивестно

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

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По оперативной информации, площадь пожара составила 800 кв. м.

В момент возгорания людей в здании не было, эвакуация не потребовалась.

В тушении задействованы восемь единиц техники и 35 человек личного состава.

Возгорание произошло в помещении валочного цеха.

АО «Синарский трубный завод» находится в Каменске-Уральском и является градообразующим предприятием города. Здесь производят трубы для нефтегазовой промышленности.

АО «Синарский трубный завод» входит в группу «ТМК», с которой был связан уральский миллиардер Дмитрий Пумпянский. Однако он вышел из числа бенефициаров Трубной металлургической компании. Так также он вышел из состава совета директоров компании. Также вместе с ним совет директоров покинул его сын Александр.

Напомним, Дмитрий Пумпянский 9 марта попал под санкции Евросоюза. 21 марта правительство Гибралтара задержало 72-метровую яхту Axioma Пумпянского. Позже выяснилось, что к аресту яхты может быть причастен крупнейший американский банк JPMorgan.

Тэги: Россия, пожар
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В России на Урале мощный пожар на крупнейшем трубном заводе подсанкционного миллиардера

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