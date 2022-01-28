В Украину не впустили 13 журналистов, которые работали по заказу России – СБУ
С начала войны СБУ запретила въезд в Украину 13 иностранным журналистам, которые работали по указанию РФ.
Об этом сообщает СБУ.
Иностранные журналисты готовили «заказные» материалы для кремлевских пропагандистов. В своих провокационных сюжетах они публиковали дезинформацию с фронтов и дискредитировали украинские войска.
Всем им запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.
Кроме того, СБУ разоблачила деятельно сотни интернет-агентов, действовавших на пользу российских оккупантов. Всего в соцсетях было заблокировано более 5,5 тыс. аккаунтов. Их использовали для распространения дезинформации и оправдания военной агрессии РФ.
Из последних подобных спецопераций – разоблачение масштабной агентурной сети спецслужб России, которой руководили из Крыма.
В состав группы входили псевдожурналисты и так называемые «эксперты», получавшие от российских кураторов деньги за свою работу. Они действовали под прикрытием интернет-издания, созданного под руководством ФСБ на территории временно оккупированного полуострова.
В своих сообщениях пропагандисты навязывали пророссийские взгляды на события в Украине. Манипулятивные материалы подавались под видом аналитических обзоров и интервью с так называемыми «лидерами мнений».
Как ранее сообщали Власти, в центре Запорожья планировался взрыв в людном месте: террориста задержали.