В Украину не впустили 13 журналистов, которые работали по заказу России – СБУ

С начала войны СБУ запретила въезд в Украину 13 иностранным журналистам, которые работали по указанию РФ.

Кроме того, СБУ разоблачила деятельно сотни интернет-агентов, действовавших на пользу российских оккупантов



Об этом сообщает СБУ.

Иностранные журналисты готовили «заказные» материалы для кремлевских пропагандистов. В своих провокационных сюжетах они публиковали дезинформацию с фронтов и дискредитировали украинские войска.

Всем им запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Кроме того, СБУ разоблачила деятельно сотни интернет-агентов, действовавших на пользу российских оккупантов. Всего в соцсетях было заблокировано более 5,5 тыс. аккаунтов. Их использовали для распространения дезинформации и оправдания военной агрессии РФ.

Из последних подобных спецопераций – разоблачение масштабной агентурной сети спецслужб России, которой руководили из Крыма.

В состав группы входили псевдожурналисты и так называемые «эксперты», получавшие от российских кураторов деньги за свою работу. Они действовали под прикрытием интернет-издания, созданного под руководством ФСБ на территории временно оккупированного полуострова.

В своих сообщениях пропагандисты навязывали пророссийские взгляды на события в Украине. Манипулятивные материалы подавались под видом аналитических обзоров и интервью с так называемыми «лидерами мнений».

Как ранее сообщали Власти, в центре Запорожья планировался взрыв в людном месте: террориста задержали.

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