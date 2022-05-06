Большая семерка планирует выделить Украине 30 млрд евро

Страны G7 намерены выделить Украине финансовую помощь в размере около 30 миллиардов евро.

Соответствующее решение планируется принять на встрече в Германии на следующей неделе



Об этом сообщает «Spiegel», со ссылкой на источники, участвующие в переговорах стран Большой семерки.

Соответствующее решение планируется принять на встрече в Германии на следующей неделе.

Денежная помощь для Украины будет предоставлена ​​в виде кредитов и грантов. Основная часть помощи пойдет на покрытие текущих потребностей страны в условиях войны.

Сообщается, что Киеву не придется возвращать всю сумму, однако такой план имеет противников.

Также сообщается, что одна из европейских стран еще не согласилась на участие в указанной в программе.

Тэги: g7, финансовая помощь