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Главная » Украина » Общество
17:20 13 Мая 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Путинские хакеры угрожают не допустить победы Kalush Orchestra на Евровидении-2022

Пропутинская хакерская группировка Killnet заявила, что намерена сорвать голосование в финале конкурса Евровидения-2022, чтобы не допустить победы украинской группы Kalush Orchestra.

По прогнозам букмекеров, Украина является реальным кандидатом на победу

Об этом сообщило The Sun. Киберпреступники планируют парализовать сервера для зрительского голсования.

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В сообщении в Telegram, украшенном логотипом Евровидения, он хакеры предупредили: “Вы не сможете голосовать онлайн. Возможно, наша DDOS-атака будет в этом виновата”.

Напомним, Россия была отстранена от участия в конкурсе после вторжения в Украину в феврале.

Напомним, финал Евровидения состоится 14 мая.

Как сообщали Власти, 10 мая в Турине прошел первый полуфинал Евровидения-2022, по результатам голосования Украина набрала достаточное количество баллов и прошла в финал.

Тэги: евровидение 2022
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