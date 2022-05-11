Путинские хакеры угрожают не допустить победы Kalush Orchestra на Евровидении-2022

Пропутинская хакерская группировка Killnet заявила, что намерена сорвать голосование в финале конкурса Евровидения-2022, чтобы не допустить победы украинской группы Kalush Orchestra.

По прогнозам букмекеров, Украина является реальным кандидатом на победу



Об этом сообщило The Sun. Киберпреступники планируют парализовать сервера для зрительского голсования.

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В сообщении в Telegram, украшенном логотипом Евровидения, он хакеры предупредили: “Вы не сможете голосовать онлайн. Возможно, наша DDOS-атака будет в этом виновата”.

Напомним, Россия была отстранена от участия в конкурсе после вторжения в Украину в феврале.

Напомним, финал Евровидения состоится 14 мая.

Как сообщали Власти, 10 мая в Турине прошел первый полуфинал Евровидения-2022, по результатам голосования Украина набрала достаточное количество баллов и прошла в финал.

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