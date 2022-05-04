В Дії начнут давать гранты для помощи бизнесу: как оформить

Владельцы малого бизнеса в Украине могут подать заявки на получение 125000 от государства.

Возможно получение микрогрантов в размере до 125 000 грн



Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровизации.

Так на портале «Дія» появится возможность получить гранты для владельцев малого бизнеса, пострадавших от вооруженной агрессии РФ.

Возможно получение микрогрантов в размере до 125 000 грн.

Подать заявку на получение грантов могут следующие предприятия:

Они должны быть зарегистрированы не позднее 31 декабря 2021 года в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской областях.

Бизнес временно перемещен из указанных областей или пострадал в результате боевых действий.

В первую очередь гранты получат компании, производящие товары и услуги первой необходимости необходимые для гражданских и военных Украины.

Сообщается, что гранты стали доступны благодаря финансированию ЕС и правительством Германии через программу технической поддержки EU4Business, которую в Украине реализует немецкая федеральная компания Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, (GIZ) GmbH.

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