В Мелитополе оккупанты похитили двух девушек

Российские военные прямо средь бела дня задержали и увезли в неизвестном направлении двух девушек.

Девушек посадили в белый джип с буквой Z и увезли в неизвестном направлении



Об этом сообщает местная жительница Татьяна Кумок в соцсетях.

Так, по ее словам, в четверг 13 мая в Мелитополе российские военные прямо на улице задержали несколько девушек, двух из них вывезли в неизвестном направлении.

«Подруг посадили в белый джип с буквой Z. Меня – в черную легковушку. Затем военный, управляющий операцией, заглянул в машину и сказал: «Эту выбросьте, с ней уже говорили», – пишет Татьяна и отмечает, что она уже находится дома, но у нее в очередной раз отобрали мобильный телефон.

Татьяна отмечает, что жертвой российских военных может стать любой, но прежде под удар попадают горожане, которые не молчат о том, что происходит в Мелитополе.

«Считаю, что цель восхищения – запугать меня и запретить писать правду о происходящем. Рассказали гордо о том, что в Херсоне блоггера убили, а меня пока не будут, но «еще раз поговорить придут». Считаю, эта акция не спланированная, а личная инициатива рядового военного, увидевшего знакомую нелюбимую личность и решившего выслужиться таким зверским способом», – пишет Татьяна.

Как ранее сообщали Власти, российские военные похитили учительницу в Бердянске.

Тэги: мелитополь, похищение, оккупанты