Германия может поставить Украине систему ПВО IRIS-T SLM: что это такое

Федеральный совет безопасности Германии обсуждает возможность отправки в Украину немецкой системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Украина может получить десять немецких систем ПВО



Об этом сообщило Bild. Дальность действия системы составляет 40 км, высота – 20 км.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Система ПВО IRIS-T SLM может использоваться для поражения боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, ракетной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, противорадиолокационных ракет и бомб и стать мощной защитой воздушного пространства.

Как только Кабинет безопасности одобрит поставку, может начаться обучение солдат обращению с системой в Германии.

Украина заинтересована в покупке в общей сложности десяти таких систем.

Издание отметило, что ориентировочно немецкие системы ПВО смогут полноценно начать функционировать в Украине с ноября.

Тэги: оружие, Германия