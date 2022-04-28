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Главная » Украина » Наука и Техника
18:30 13 Мая 2022 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Германия может поставить Украине систему ПВО IRIS-T SLM: что это такое

Федеральный совет безопасности Германии обсуждает возможность отправки в Украину немецкой системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Украина может получить десять немецких систем ПВО

Об этом сообщило Bild. Дальность действия системы составляет 40 км, высота – 20 км.

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Система ПВО IRIS-T SLM может использоваться для поражения боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, ракетной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, противорадиолокационных ракет и бомб и стать мощной защитой воздушного пространства.

Как только Кабинет безопасности одобрит поставку, может начаться обучение солдат обращению с системой в Германии.

Украина заинтересована в покупке в общей сложности десяти таких систем.

Издание отметило, что ориентировочно немецкие системы ПВО смогут полноценно начать функционировать в Украине с ноября.

Система отслеживает воздушные цели на расстоянии до 40 км и высоты 20 км

Система отслеживает воздушные цели на расстоянии до 40 км и высоты 20 км

Тэги: оружие, Германия
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