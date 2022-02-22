Глава Пентагона Остин поговорил с министром обороны РФ Шойгу: стали известны подробности

Министр обороны США Ллойд Остин впервые за время войны в Украине провел переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Остин и Шойгу поговорили впервые за время войны



Разговор по телефону глав военных ведомств двух стран состоялся впервые с 18 февраля.

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Российская сторона никак не прокомментировала общение министров.

А вот пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби дал короткий комментарий.

«Министр Остин поговорил с министром Шойгу 13 мая впервые с 18 февраля. Министр Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и отметил важность поддержки линий связи», — сказал спикер Пентагона.

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