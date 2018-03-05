Россия хочет «отжать» часть Грузии

Референдум о присоединении Южной Осетии к РФ назначен на 17 июля 2022 года.

Президент самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов с Путиным



Пока еще действующий президент самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил своим указом референдум по вопросу вхождения самопровозглашенной республики в состав России на 17 июля. Соответствующий указ он подписал в пятницу, 13 мая. Документ вступил в силу.

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В случае положительного ответа (= в любом случае) большей части избирателей Республика Южная Осетия может быть объявлена 86-ым субъектом Российской Федерации, с возможным с последующим объединением с Республикой Северной Осетией — Аланией в единый субъект.

Документы по проведению референдума были направлены в Верховный суд непризнанной Южной Осетии, который не выявил в них нарушений. О том, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ, Бибилов заявил 30 марта.

На выборах главы Южной Осетии, прошедших 8 мая, Бибилов проиграл Алану Гаглоеву, стороннику независимости Южной Осетии, выступающему против идеи проведения референдума о присоединении к России. Инаугурация Гаглоева назначена на 24 мая.

Независимость Южной Осетии от Грузии признают только несколько стран мира, в том числе Россия.

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