В Белгороде снова паника из-за взрывов, вспышек и дыма. Видео

В субботу 14 мая в российском Белгороде с полуночи местные жители слышали громкие “хлопки” и видели вспышки в небе.

Жителей Белгорода встревожили взрывы и дым



Короткие видеоролики со взрывами и вспышками белгородцы выкладывали в соцсети.

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Кроме традиционных комментариев “ой, бл@дь”, “страшно!” и т.п. авторы видео строили предположения, что в небе “работает” российская авиация, не уточняя, в чем именно эта “работа” заключается.

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Потом многие белгородцы обратили внимание на дым, который валил из-за многоэтажек в одном из районов.

Позже выяснилось, что к “хлопкам” он не имел никакого отношения – дымила труба местного цементного завода.

Как сообщали Власти, белгородцы регулярно сообщают о взрывах и вспышках в небе над городом.

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