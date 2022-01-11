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Главная » Мир » Политика
14:24 14 Мая 2022 Просмотров 112   КомментариевКомментарии

Путин созывает встречу с Лукашенко и лидерами стран ОДКБ

В Москве 16 мая пройдет встреча лидеров стран ОДКБ и отдельно переговоры президента РФ Владимира Путина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Путин встретится с Лукашенко в рамках совещания лидеров стран ОДКБ

Об этом сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал Пул Первого.

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«В двустороннем формате запланированы переговоры Лукашенко и Путина. Одной из главных тем беседы станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением», – сказано в сообщении.

Формальным поводом встречи стало 30-летие подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летие создания организации.

«Помимо юбилейной тематики, лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы», – отметили в сообщении.

Напомним, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – международная организация по вопросам безопасности, участниками которой в настоящее время являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Создана в 2002 году на основе Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года.

Тэги: одкб, Владимир Путин, Александр Лукашенко
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