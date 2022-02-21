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Главная » Украина » Общество
17:28 14 Мая 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

В Украине снова заработает видеофиксация нарушений ПДД: список городов

В Украине с 16 мая вернут фиксацию нарушений ПДД в автоматическом режиме в 20 населенных пунктах.

Камеры заработают в 20 городах

Об этом сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Он напомнил, что с начала войны были выключены камеры автоматической фиксации в основном со стратегической целью.

«Но во время войны не стоит забывать о безопасности дорожного движения, ведь несоблюдение ПДД также продолжает ежедневно убивать наших граждан. А превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими», – отметил полицейский.

По его словам, автоматическая видеофиксация с 16 мая снова заработает на автомобильных дорогах следующих городов:

  • Киев,

  • Белая Церковь,

  • Винница,

  • Кривой Рог,

  • Сумы,

  • Житомир,

  • Хуст,

  • Мукачево,

  • Ивано-Франковск,

  • Полтава,

  • Тернополь,

  • Хмельницкий,

  • Кропивницкий,

  • Одесса,

  • Кременчуг,

  • Черкассы,

  • Черновцы,

  • Чернигов,

  • Луцк,

  • Львов.

Также возобновится отслеживание нарушителей на дорогах Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривенской областей.

Сейчас заработают 128 камер, расположенных в 20 городах и 10 областях.

Тэги: пдд
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