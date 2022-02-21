В Украине снова заработает видеофиксация нарушений ПДД: список городов

В Украине с 16 мая вернут фиксацию нарушений ПДД в автоматическом режиме в 20 населенных пунктах.

Камеры заработают в 20 городах



Об этом сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Он напомнил, что с начала войны были выключены камеры автоматической фиксации в основном со стратегической целью.

«Но во время войны не стоит забывать о безопасности дорожного движения, ведь несоблюдение ПДД также продолжает ежедневно убивать наших граждан. А превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими», – отметил полицейский.

По его словам, автоматическая видеофиксация с 16 мая снова заработает на автомобильных дорогах следующих городов:

Киев,

Белая Церковь,

Винница,

Кривой Рог,

Сумы,

Житомир,

Хуст,

Мукачево,

Ивано-Франковск,

Полтава,

Тернополь,

Хмельницкий,

Кропивницкий,

Одесса,

Кременчуг,

Черкассы,

Черновцы,

Чернигов,

Луцк,

Львов.

Также возобновится отслеживание нарушителей на дорогах Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривенской областей.

Сейчас заработают 128 камер, расположенных в 20 городах и 10 областях.

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