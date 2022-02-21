В Украине снова заработает видеофиксация нарушений ПДД: список городов
В Украине с 16 мая вернут фиксацию нарушений ПДД в автоматическом режиме в 20 населенных пунктах.
Об этом сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
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Он напомнил, что с начала войны были выключены камеры автоматической фиксации в основном со стратегической целью.
«Но во время войны не стоит забывать о безопасности дорожного движения, ведь несоблюдение ПДД также продолжает ежедневно убивать наших граждан. А превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими», – отметил полицейский.
По его словам, автоматическая видеофиксация с 16 мая снова заработает на автомобильных дорогах следующих городов:
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Киев,
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Белая Церковь,
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Винница,
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Кривой Рог,
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Сумы,
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Житомир,
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Хуст,
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Мукачево,
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Ивано-Франковск,
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Полтава,
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Тернополь,
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Хмельницкий,
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Кропивницкий,
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Одесса,
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Кременчуг,
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Черкассы,
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Черновцы,
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Чернигов,
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Луцк,
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Львов.
Также возобновится отслеживание нарушителей на дорогах Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривенской областей.
Сейчас заработают 128 камер, расположенных в 20 городах и 10 областях.