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19:38 14 Мая 2022 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Моряков Тихоокеанского флота РФ срочно отправляют воевать в Украину

Командование Тихоокеанского флота получило задачу срочно сформировать БТГр из 200 военнослужащих со всего флота для дальнейшей отправки на территорию Украины.

Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк.

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Также он добавил, что в связи с потерями большей части боевых подразделений Береговых войск Тихоокеанского флота в “специальной военной операции”, командование приняло решение отобрать для нового подразделения преимущественно моряков с кораблей, подводных лодок и частей обеспечения флота.

По информации журналиста, подразделение планируют собрать на базе 40 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 10103, Петропавловск-Камчатский).

После отбора необходимого количества военнослужащих, БТГр планируют сразу же отправить для усиления сил Восточного военного округа на территории Украины.

“Подготовкой и организацией слаженности подразделения командование решило не заморачиваться, так как не хочется гневить высшее командование несвоевременным выполнением приказа”, – написал Цимбалюк.

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