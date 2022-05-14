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Главная » Украина » Политика
20:46 14 Мая 2022 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

Президент Украины подписал закон о запрете пророссийских партий

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Сегодня вечером, 14 мая,  президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий». Закон вступит в силу с воскресенья, 15 мая. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.

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Так, законодательный акт расширяет перечень оснований для запрета политической партии через суд. Соответствующими основаниями является оправдание, признание правомерным или отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии российской федерации и/или республики Беларусь против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны.

Предполагается, что в случае запрета судом политической силы имущество, средства и другие активы переходят в собственность государства.

Кабмин в течение месяца с момента вступления в силу закона обязуется внести на рассмотрение Рады законопроект о последствиях принятия судом решения о запрете политической партии для статуса депутатов местных советов.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий» Верховная Рада приняла 3 мая.

P.S. ОПЗЖ  канула в лету…

Тэги: пророссийские партии
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