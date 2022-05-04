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11:02 15 Мая 2022 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Ракетный удар по Львовщине: появились подробности

Россия ночью 15 мая нанесла ракетный удар по Львовской области в результате которого полностью уничтожила объект военной инфраструктуры.

Две из шести ракет сбила система ПВО

Об этом сообщил глава Львовской ОВА  Максим Козицкий.

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По его словам около 04:30 Россия ударила ракетами по военному объекту. Запуск ракет произошел из акватории Черного моря, возможно с подводных лодок.

Две ракеты сбила система ПВО, еще четыре таки попали в цель – объект военной инфраструктуры в Яворивском районе на границе с Польшей.

В результате удара объект полностью разрушен.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Тэги: Львов
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