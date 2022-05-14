Разработан новый план обороны Киева на случай повторного нападения РФ
На случай повторного наступления армии России на Киев разработан новый план обороны столицы.
Об этом во время национального телемарафона сообщил глава штаба Киевской военной администрации Сергей Корнийчук.
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«Прямой угрозы столице сегодня нет. Но учитывая, что столица – это крупный политический и экономический центр, Киев всегда будет одной из главных стратегических целей противника. Учитывая это, мы готовимся к худшему сценарию – это повторное наступление», - отметил он.
По словам Корнийчука, в случае повторного наступления врага, военное руководство разработало план обороны Киева с учетом всех недостатков и просчетов во время наступления РФ в начале войны.
«В этом плане предусмотрены формы и способы действий войск, а также подготовка инфраструктуры. В том числе фортификационное оборудование рубежей, позиций, начиная с дальних подступов к кварталам в центре города», - сказал глава штаба Киевской военной администрации.