Разработан новый план обороны Киева на случай повторного нападения РФ

На случай повторного наступления армии России на Киев разработан новый план обороны столицы.

Новый план учитывает ошибки и недоработки предыдущего



Об этом во время национального телемарафона сообщил глава штаба Киевской военной администрации Сергей Корнийчук.

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«Прямой угрозы столице сегодня нет. Но учитывая, что столица – это крупный политический и экономический центр, Киев всегда будет одной из главных стратегических целей противника. Учитывая это, мы готовимся к худшему сценарию – это повторное наступление», - отметил он.

По словам Корнийчука, в случае повторного наступления врага, военное руководство разработало план обороны Киева с учетом всех недостатков и просчетов во время наступления РФ в начале войны.

«В этом плане предусмотрены формы и способы действий войск, а также подготовка инфраструктуры. В том числе фортификационное оборудование рубежей, позиций, начиная с дальних подступов к кварталам в центре города», - сказал глава штаба Киевской военной администрации.

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