Свитолина объявила о своей беременности: назван пол будущего ребенка

Первая ракетка Украины Элина Свитолина объявила, что вместе с французским теннисистом Гаэлем Монфисом ждет ребенка.

У Свитолиной и Монфиса родится дочь



Новостью 27-летняя украинка поделилась в Instagram.

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Свитолина опубликовала трогательное фото с мужем, на котором Монфис обнимает живот супруги.

“С сердцем, исполненным любви и счастья, мы рады объявить о том, что мы ждем рождения дочери в октябре”,– написала теннисистка.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис сыграли свадьбу летом 2021 года. Церемония прошла в Швейцарии, в городе Ньон. О начале близких отношениях украинки и француза стало известно в 2019 году. Монфис старше Свитолиной на 8 лет.

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