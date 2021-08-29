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14:16 15 Мая 2022 46 Комментарии
Свитолина объявила о своей беременности: назван пол будущего ребенка
Первая ракетка Украины Элина Свитолина объявила, что вместе с французским теннисистом Гаэлем Монфисом ждет ребенка.
У Свитолиной и Монфиса родится дочь
Новостью 27-летняя украинка поделилась в Instagram.
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Свитолина опубликовала трогательное фото с мужем, на котором Монфис обнимает живот супруги.
“С сердцем, исполненным любви и счастья, мы рады объявить о том, что мы ждем рождения дочери в октябре”,– написала теннисистка.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис сыграли свадьбу летом 2021 года. Церемония прошла в Швейцарии, в городе Ньон. О начале близких отношениях украинки и француза стало известно в 2019 году. Монфис старше Свитолиной на 8 лет.
Тэги: Элина Свитолина
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