НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Спорт
14:16 15 Мая 2022 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

Свитолина объявила о своей беременности: назван пол будущего ребенка

Первая ракетка Украины Элина Свитолина объявила, что вместе с французским теннисистом Гаэлем Монфисом ждет ребенка.

У Свитолиной и Монфиса родится дочь

Новостью 27-летняя украинка поделилась в Instagram.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Свитолина опубликовала трогательное фото с мужем, на котором Монфис обнимает живот супруги.

“С сердцем, исполненным любви и счастья, мы рады объявить о том, что мы ждем рождения дочери в октябре”,– написала теннисистка.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис сыграли свадьбу летом 2021 года. Церемония прошла в Швейцарии, в городе Ньон. О начале близких отношениях украинки и француза стало известно в 2019 году.  Монфис старше Свитолиной на 8 лет.

Тэги: Элина Свитолина
Loading...

Новости по теме

ТОР
29.08.2021 03:02
Свитолина впервые в 2021 году выиграла турнир WTA
ТОР
28.08.2021 04:05
Свитолина пробилась в финал турнира WTA в Чикаго
ТОР
30.07.2021 02:01
Свитолина проиграла в полуфинале Олимпиады
blog comments powered by Disqus
В России подожгли еще три военкомата

16:14  Мир

Свитолина объявила о своей беременности: назван пол будущего ребенка

14:16  Украина

Финляндия объявила об официальной заявке на членство в НАТО

14:02  Мир

Разработан новый план обороны Киева на случай повторного нападения РФ

12:58  Украина

Россия считает реальной свою капитуляцию в Украине

12:36  Мир

Под Мелитополем оккупанты повторяют немецкую линию укреплений Вотан

11:35  Украина

В Офисе Зеленского назвали сроки окончания войны

11:16  Украина

Ракетный удар по Львовщине: появились подробности

11:02  Украина

Горение остановить невозможно: Россия сбросила на “Азовсталь” зажигательные или фосфорные бомбы

10:11  Украина

Евровидение-2022: Украина победила

02:25  Мир

Бессмертие не за горами? Ученые оживили клетки умершего человека

00:51  Мир

Президент Украины подписал закон о запрете пророссийских партий

20:46  Украина

Моряков Тихоокеанского флота РФ срочно отправляют воевать в Украину

19:38  Мир

В Севастополь свозят убитых и раненых с острова Змеиный и мобилизуют местных мужчин

19:23  Украина

ВСУ перерезали основную линию снабжения войск РФ в Изюме, начинается кульминация, – британский эксперт

19:08  Украина

В Украине снова заработает видеофиксация нарушений ПДД: список городов

17:28  Украина

Жители Белгородской области РФ массово получают СМСки о начале эвакуации

17:12  Мир

Под Мелитополем оккупанты повторяют немецкую линию укреплений Вотан

11:35 Украина

Бессмертие не за горами? Ученые оживили клетки умершего человека

00:51 Мир

ВСУ перерезали основную линию снабжения войск РФ в Изюме, начинается кульминация, – британский эксперт

19:08 Украина

В России пообещали уничтожить Финляндию в случае ее вступления в НАТО

14:43 Мир

Путин созывает встречу с Лукашенко и лидерами стран ОДКБ

14:24 Мир

Путин болен: что известно о состоянии здоровья президента РФ

10:40 Мир

В Белгороде снова паника из-за взрывов, вспышек и дыма. Видео

08:40 Мир

Путин хочет присоединить захваченные территории Украины к РФ, чтобы взять их под ядерный щит

07:26 Мир

Их ответ Coca-Cola: в Сыктывкаре начали выпускать “Коми Колу”

07:05 Мир

После значительных потерь Россия перебросила на Змеиный «Панцирь» и «Тор-М2″

06:25 Украина

Глава Пентагона Остин поговорил с министром обороны РФ Шойгу: стали известны подробности

18:44 Мир