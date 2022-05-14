В России подожгли еще три военкомата

В сети сообщают о трех пожарах в военкоматах на территории России, произошедших в последние несколько дней.

В России пытались сжечь w;t 11 военкоматов



Об этом рассказал советник главы МВД Антон Геращенко.

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В посёлке Пронске Рязанской области неизвестные около 3 часов ночи попытались поджечь дверь, а затем и оконную раму военного комиссариата.

13 мая в городе Гуково Ростовской области в здание военкомата бросили бутылку с зажигательной смесью.

Также пожар произошел в подсобке военного комиссариата по Советскому, Ворошиловскому и Кировскому районам города Волгограда.

Позже в здании обнаружили разбитую стеклянную бутылку с куском ткани.

Как сообщали Власти, в российском Омске неизвестные забросали коктейлями Молотова местный военкомат.

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