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16:37 15 Мая 2022 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

Последняя песня Джельсомино: россияне бросили все силы, чтобы захлопнуть котел с ВСУ на Донбассе. Карта

Войска РФ резко наращивают усилия в полосе наступления своей Попаснянской группировки с юга, чтобы соединиться с группировкой, которая наступает с севера в районе Белогоровки.

Россия попытается соединить северную и южную группировки

Об этом рассказал координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

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По его сведениям, к фронту на Попаснянском направлении подтягивается как минимум 3 БТГр войск противника, хоть они и не совсем «свежие».

По мнению эксперта, в ближайшее время они опять попытаются прорваться через Камышеваху Луганской области на Николаевку и далее на Верхнекаменку.

Россияне хотят отрезать ВСУ, соединив две свои группировки

Россияне хотят отрезать ВСУ, соединив две свои группировки

“И теперь понятным становится ослиное упрямство российского командования, которое стремится именно у Белогоровки «углубить и расширить» свой плацдарм за Северским Донцом – это самый короткий путь к Верхнекаменке через Золотарёвку”, – написал Машовец.

Он также отметил, что пока Попаснянская группа чувствительно отстаёт от своих «северных товарищей» по темпам наступления.

“Думаю, в ближайшее время мы станем свидетелями максимального «напряжения сил» российских войск с целью реализации этого «микро-Сатурна», как у Северского Донца, так и со стороны Попасной. И это будет последняя песня Джельсомино. Разнообразные судороги ещё, конечно, будут возможны”, – дал прогноз военный эксперт.

Тэги: Россия, Донбасс
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