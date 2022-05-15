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17:41 15 Мая 2022 1 Комментарии
Пока все следили за Евровидением, в России прошел конкурс по украшению могил. Фото
В российском городе Новосибирск впервые прошел конкурс по украшению могил на местном кладбище.
Поукрашать могилы в Новосибирск приехали команды из Омска и Севатсополя
Об этом сообщило местное издание NGS.RU.
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В соревнованиях участвовали три команды: из Севастополя, Омска и Новосибирска, которые должны были за один час украсить место захоронения относительно недорогими и доступными материалами.
Победителями конкурса стали участники из Омского Парка Памяти.
Они получили 20 тысяч рублей.
По словам члена жюри Ирины Долженко, цель мероприятия — сместить фокус на иное восприятия места захоронения, чтобы люди, приходя на кладбище, чувствовали не скорбь, а предавались лучшим воспоминаниям об умершем.
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