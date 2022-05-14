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Главная » Украина » Общество
18:10 15 Мая 2022 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

ВСУ на Харьковщине практически подошли к российской границе

Вооруженные силы Украины на Харьковщине уже находятся недалеко от госграницы с Россией.

Контрнаступление на Харьковщине замедлилось из-за подрывов мостов

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона.

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При этом он уточнил, что подрыв российскими оккупантами трех мостов может замедлить контрнаступление.

Основные усилия оккупанты сейчас сосредоточили в районе Изюма и на Донбассе.

«Если мы говорим о юге области, Изюмском направлении, то там они пока концентрируются, пытаются сделать еще один удар на Славянск, Краматорск. Пока это все безрезультатно, но, несмотря на все, у них пока еще достаточно большая численность и живой силы, и техники», – рассказал Денисенко.

Тэги: Харьков, всу
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