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18:10 15 Мая 2022 49 Комментарии
ВСУ на Харьковщине практически подошли к российской границе
Вооруженные силы Украины на Харьковщине уже находятся недалеко от госграницы с Россией.
Контрнаступление на Харьковщине замедлилось из-за подрывов мостов
Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона.
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При этом он уточнил, что подрыв российскими оккупантами трех мостов может замедлить контрнаступление.
Основные усилия оккупанты сейчас сосредоточили в районе Изюма и на Донбассе.
«Если мы говорим о юге области, Изюмском направлении, то там они пока концентрируются, пытаются сделать еще один удар на Славянск, Краматорск. Пока это все безрезультатно, но, несмотря на все, у них пока еще достаточно большая численность и живой силы, и техники», – рассказал Денисенко.
Тэги: Харьков, всу
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