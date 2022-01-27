НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
19:31 15 Мая 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Талибы и таджики поругались на границе: бой длился четыре часа

В субботу вечером, 13 мая, таджикские пограничники и силы талибов обстреливали друг друга из разных видов оружия в течение четырех часов на общей границе возле Шерхан-Бандара.

Бой между таджиками и талибами длился около четырех часов

Об этом сообщило афганское агентство Afghanistan International.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Столкновения произошли после словесной перепалки между силами талибов и таджикскими пограничниками, талибы открыли огонь первыми.

По информации очевидцев, обе стороны использовали в конфликте легкое и тяжелое вооружение.

Столкновения закончились переговорами между двумя сторонами, но талибы направили больше войск в Шерхан-Бандар после инцидента.

Сообщений о возможных жертвах не поступало.

Шерхан-Бандар является одним из важнейших транзитных маршрутов Афганистана, соединяющим Таджикистан с другими странами центральной Азии и Китаем.

Члены «талибана» уже несколько раз сталкивались с пакистанскими и иранскими пограничниками.

Тэги: талибы, Таджикистан
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.01.2022 17:37
На границе Кыргызстана и Таджикистана прошли перестрелки между пограничниками: использовали минометы
ТОР
27.01.2022 10:18
На переговорах Запад отказался признавать “Талибан”: названы условия
ТОР
27.12.2021 10:17
Талибы запретили женщинам путешествовать без мужчин и хиджаба
blog comments powered by Disqus
Россия считает реальной свою капитуляцию в Украине

12:36 Мир

Под Мелитополем оккупанты повторяют немецкую линию укреплений Вотан

11:35 Украина

Бессмертие не за горами? Ученые оживили клетки умершего человека

00:51 Мир

ВСУ перерезали основную линию снабжения войск РФ в Изюме, начинается кульминация, – британский эксперт

19:08 Украина

В России пообещали уничтожить Финляндию в случае ее вступления в НАТО

14:43 Мир

Путин созывает встречу с Лукашенко и лидерами стран ОДКБ

14:24 Мир

Путин болен: что известно о состоянии здоровья президента РФ

10:40 Мир

В Белгороде снова паника из-за взрывов, вспышек и дыма. Видео

08:40 Мир

Путин хочет присоединить захваченные территории Украины к РФ, чтобы взять их под ядерный щит

07:26 Мир

Их ответ Coca-Cola: в Сыктывкаре начали выпускать “Коми Колу”

07:05 Мир

После значительных потерь Россия перебросила на Змеиный «Панцирь» и «Тор-М2″

06:25 Украина