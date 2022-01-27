Талибы и таджики поругались на границе: бой длился четыре часа
В субботу вечером, 13 мая, таджикские пограничники и силы талибов обстреливали друг друга из разных видов оружия в течение четырех часов на общей границе возле Шерхан-Бандара.
Об этом сообщило афганское агентство Afghanistan International.
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Столкновения произошли после словесной перепалки между силами талибов и таджикскими пограничниками, талибы открыли огонь первыми.
По информации очевидцев, обе стороны использовали в конфликте легкое и тяжелое вооружение.
Столкновения закончились переговорами между двумя сторонами, но талибы направили больше войск в Шерхан-Бандар после инцидента.
Сообщений о возможных жертвах не поступало.
Шерхан-Бандар является одним из важнейших транзитных маршрутов Афганистана, соединяющим Таджикистан с другими странами центральной Азии и Китаем.
Члены «талибана» уже несколько раз сталкивались с пакистанскими и иранскими пограничниками.