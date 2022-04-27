Польша предложила демилитаризировать и переименовать Калининград: Россия разразилась угрозами

Экс-замглавы Минобороны Польши, военный эксперт Ромуальд Шереметьев призвал демилитаризовать и переименовать российский Калининград.

Польша также предложила переименовать Калининград



Об этом сообщило издание DoRzeczy.

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По словам Шереметьева, провести демилитаризацию и переименовать город необходимо, если к НАТО присоединятся Финляндия и Швеция.

Он заявил, что такие шаги укрепят восточный фланг альянса, так как обе страны имеют «приличные армии». Понятно, что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног, пояснил Шереметьев

«Более того, в такой системе Балтийское море станет морем НАТО», — уточнил эксперт.

Позже заявление Шереметьева прокомментировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он назвал предложение экс-замглавы Минобороны «войной за политическое наследие Качиньского», и пригрозил, что риторика Варшавы поменяется, как только страна ощутит на себе отсутствие российского газа, угля и других тактически необходимых товаров.

Тэги: Россия, Польша, калининград