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08:12 16 Мая 2022 Просмотров 188   КомментариевКомментарии

Оккупанты превращают Запорожскую АЭС в неприступную крепость. Фото

Вдоль всего периметра Запорожской АЭС вырыты окопы, размещены мешки с песком, бетонные блоки и другие инженерные заграждения.

Атомную станцию превращают в бастион

Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.

Там также отметили, что результаты обстрела рашистами здания учебно-тренировочного центра атомной станции они застенчиво прикрыли затеняющей сеткой.

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Также стало известно, что сотрудникам АЭС запрещено приходить на работу с телефонами.

“Впрочем, рашистов в городе стало гораздо меньше, ведь на Донбасс нужно свежее мясо”, – сказано в сообщении.

АЭС обкладывают мешками с песком, устанавливают заграждения и роют окопы

АЭС обкладывают мешками с песком, устанавливают заграждения и роют окопы

Тэги: Запорожская АЭС, Заопрожье
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