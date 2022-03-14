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08:12 16 Мая 2022 188 Комментарии
Оккупанты превращают Запорожскую АЭС в неприступную крепость. Фото
Вдоль всего периметра Запорожской АЭС вырыты окопы, размещены мешки с песком, бетонные блоки и другие инженерные заграждения.
Атомную станцию превращают в бастион
Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.
Там также отметили, что результаты обстрела рашистами здания учебно-тренировочного центра атомной станции они застенчиво прикрыли затеняющей сеткой.
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Также стало известно, что сотрудникам АЭС запрещено приходить на работу с телефонами.
“Впрочем, рашистов в городе стало гораздо меньше, ведь на Донбасс нужно свежее мясо”, – сказано в сообщении.
Тэги: Запорожская АЭС, Заопрожье
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