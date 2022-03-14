Оккупанты превращают Запорожскую АЭС в неприступную крепость. Фото

Вдоль всего периметра Запорожской АЭС вырыты окопы, размещены мешки с песком, бетонные блоки и другие инженерные заграждения.

Атомную станцию превращают в бастион



Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.

Там также отметили, что результаты обстрела рашистами здания учебно-тренировочного центра атомной станции они застенчиво прикрыли затеняющей сеткой.

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Также стало известно, что сотрудникам АЭС запрещено приходить на работу с телефонами.

“Впрочем, рашистов в городе стало гораздо меньше, ведь на Донбасс нужно свежее мясо”, – сказано в сообщении.

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