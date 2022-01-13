Российский военный спутник с буквой Z умер в космосе: сгорит в атмосфере

Российский военный спутник с литерой “Z”, который в ночь на 30 апреля был пафосно запущен с космодрома Плесецк на околополярную орбиту на ракете «Ангара-1.2″, не смог удержаться там и сгорит в атмосфере.

Спутник вышел на орбиту, но не смог на ней удержаться



Об этом сообщила Liga.net со ссылкой на российского космоблогера Анатолия Зака.

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Этот запуск глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин «разрекламировал» в соцсетях сообщением, что на корпус ракеты было нанесено изображение буквы “Z” – главный символ российской войны против Украины.

Спустя полчаса после запуска Минобороны РФ подтвердило, что все прошло планово, аппарат вышел на расчетную орбиту и получил название «Космос-2555″. Космические силы США отслеживали его на орбите 279 х 294 км с наклонением 96,5° (параметры, аналогичные параметрам военных спутников ДЗЗ «ЕМКА-1″ и «ЕМКА-2″).

«К середине мая 2022 года орбита «Космос-2555″ снизилась до 231 х 246,2 км, и каких-либо очевидных попыток поднять ее не замечено. Это свидетельствует о том, что спутник так и не активировали», – написал Зак.

Американский астронавт Скотт Келли, который активно высказывает поддержку Украине с первых дней вторжения РФ, написал в Twitter: «Российская ракета с буквой «Z» на боку запустила отказавший военный спутник».

«Кажется, что символ «Z», который представляет военные преступления и злодеяния, теперь также является синонимом эпического провала», – подытожил участник четырех космических полетов.

Тэги: Роскосмос, спутник