После обстрела над Краматорском расползается огромное облако красного дыма. Видео

В районе Краматорска жители наблюдают огромное облако красного дыма, которое появилось после обстрела

В районе Краматорска расползается красное облако



Соответветствующими видео и фото местные жители делятся в пабликах и сетях.

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Куда был прилет, пока официальной информации нет. Некоторые говорят, что красное облако образовалось где-то в районе Славянска.

Люди призывают друг друга закрыть окна и не выходить без надобности на улицу.

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Тэги: Краматорск