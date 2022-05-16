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14:44 16 Мая 2022 773 Комментарии
После обстрела над Краматорском расползается огромное облако красного дыма. Видео
В районе Краматорска жители наблюдают огромное облако красного дыма, которое появилось после обстрела
В районе Краматорска расползается красное облако
Соответветствующими видео и фото местные жители делятся в пабликах и сетях.
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Куда был прилет, пока официальной информации нет. Некоторые говорят, что красное облако образовалось где-то в районе Славянска.
Люди призывают друг друга закрыть окна и не выходить без надобности на улицу.
Тэги: Краматорск
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