НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
15:08 16 Мая 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Красный дым над Краматорском: стало известно, что случилось

Большое облако красного дыма, которое расползалось в районе Краматорска после вражеского обстрела, вызвано попаданием снаряда в склад с аммиачной селитрой.

Снаряд попал в склад с селитрой

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Склад находился на территории Харьковской области.

По словам Кириленко, несмотря на то, что дым напугал местных жителей, причин для паники нет.

“Аммиачная селитра не относится к опасным химическим веществам, а наибольшая концентрация ее после взрыва – в облаке, достигающем 200-500 метров от эпицентра. Угрозы населению этот взрыв не составляет. Населённые пункты Донецкой области в зону распространения облака не попадают”, – сообщил глава ОВА.

Он также добавил, что сейчас специалисты устанавливают, какой ущерб был причинен окружающей среде. Ситуация под контролем.

Как сообщали Власти, в районе Краматорска жители наблюдают огромное облако красного дыма, которое появилось после обстрела

Тэги: Донецк, Донбасс, Краматорск
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.08.2021 19:00
Зеленский назвал первый шаг к миру на Донбассе
ТОР
05.08.2021 15:00
Зеленский обратился к жителям Донбасса
ТОР
30.10.2019 17:40
Донецк и Луганск вернутся под контроль Украины – Столтенберг
blog comments powered by Disqus
Красный дым над Краматорском: стало известно, что случилось

15:08 Украина

После обстрела над Краматорском расползается огромное облако красного дыма. Видео

14:44 Украина

Задрожали стены в домах: ВСУ нанесли удар по вражеской технике в оккупированном Токмаке. Фото

13:45 Украина

Взрыв ночью в Киеве: спасатели раскрыли подробности и показали видео

11:08 Украина

Российский военный спутник с буквой Z умер в космосе: сгорит в атмосфере

08:49 Мир

Польша предложила демилитаризировать и переименовать Калининград: Россия разразилась угрозами

07:52 Мир

В Киеве ночью слышали взрывы: на Оболони что-то горело. Видео

07:30 Украина

В Николаеве утром прогремели взрывы: вспыхнули пожары

07:00 Украина

Талибы и таджики поругались на границе: бой длился четыре часа

19:31 Мир

Бессмертие не за горами? Ученые оживили клетки умершего человека

00:51 Мир

ВСУ перерезали основную линию снабжения войск РФ в Изюме, начинается кульминация, – британский эксперт

19:08 Украина