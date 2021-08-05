Красный дым над Краматорском: стало известно, что случилось

Большое облако красного дыма, которое расползалось в районе Краматорска после вражеского обстрела, вызвано попаданием снаряда в склад с аммиачной селитрой.

Снаряд попал в склад с селитрой



Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Склад находился на территории Харьковской области.

По словам Кириленко, несмотря на то, что дым напугал местных жителей, причин для паники нет.

“Аммиачная селитра не относится к опасным химическим веществам, а наибольшая концентрация ее после взрыва – в облаке, достигающем 200-500 метров от эпицентра. Угрозы населению этот взрыв не составляет. Населённые пункты Донецкой области в зону распространения облака не попадают”, – сообщил глава ОВА.

Он также добавил, что сейчас специалисты устанавливают, какой ущерб был причинен окружающей среде. Ситуация под контролем.

Как сообщали Власти, в районе Краматорска жители наблюдают огромное облако красного дыма, которое появилось после обстрела

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