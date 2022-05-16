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15:19 16 Мая 2022 Просмотров 958   КомментариевКомментарии

Земля дрожала: ВСУ нанесли удар по российским Градам и гаубицам под Запорожьем

Украинские военные нанесли удар по скоплению вражеской техники под оккупированными Пологами в Запорожской области.

После попадания сдетонировал боекомплект

Об этом Властям сообщили местные жители. технику и личный состав отправили на концерт Кобзона возле села Украинское.

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По предварительной информации, в месте скопления вражеской техники, в частности находились системы залпового огня “Град” и 152-мм гаубицы.

По словам людей, во время взрывов дрожала земля. Очевидно, сдетонировал боекомплект.

Как сообщали Власти, украинские военные нанесли предположительно ракетный удар по скоплению российской военной техники в городе Пологи Запорожской области.

Тэги: Запорожье
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