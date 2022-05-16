Задание выполнено: гарнизону “Мариуполь” дан приказ сохранить жизни

Защитники Мариуполя поставленное задание выполнили, высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на “Азовстали”, сохранить жизнь личного состава.

Защитники Мариуполя выполнили задание, сковав значительные силы противника



Об этом сообщили в Генштабе.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Также там уточнили, что идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины.

“Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Оленевку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена. Меры по спасению защитников, которые остаются на территории «Азовстали», продолжаются”, – сказано в сообщении.

В Генштабе назвали подразделения, которые защищали Мариуполь. Это отдельный отряд специального назначения «Азов», 12 бригада Национальной гвардии Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона Мариуполя.

“Удерживая позиции на «Азовстали», они не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20000 личного состава) на другие направления”, – отметили в сообщении.

Таким образом, защитники Мариуполя помешали врагу реализовать план быстрого захвата Запорожья,выйти на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС.

Сковывание основных сил противника вокруг Мариуполя позволило украинским военным подготовить и создать оборонительные рубежи, на которых они находятся и сегодня, и дают достойный отпор агрессору.

“Мы получили критически необходимое время на формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнеров. Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира – сохранить жизнь защитников Мариуполя. Мы будем бороться за вас на всех фронтах так же преданно, как вы защищаете государство!” – побещали в Генштабе.

Тэги: Мариуполь, Азовсталь