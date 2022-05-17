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06:22 17 Мая 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

С “Азовстали” вывезли тяжелораненых и еще более 200 военных

С «Азовстали» в Мариуполе 16 мая вывезли 53 тяжело раненых украинских бойца и еще 211 человек личного состава для последующего обмена.

Военного пути спасения украинских защитников Мариуполя пока нет

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

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Тяжело раненные доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске, подконтрольном “ДНР”.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.

Для их дальнейшего возвращения домой будет осуществлена ​​процедура обмена.

Маляр уточнила, что ГУР Минобороны, ВСУ, Национальная Гвардия, Пограничная служба начали операцию по спасению заблокированных на территории комбината «Азовсталь» защитников Мариуполя.

Совместными усилиями вышеназванных ведомств проводятся мероприятия по спасению оставшихся на “Азовстали” защитников.

“Благодаря защитникам Мариуполя мы получили критически важное время на формирование резервов, перегруппировку сил и получение помощи от партнеров.

Все поставленные командованием задачи защитники Мариуполя выполнили в полном объеме”, – отметила замминистра.

Она также добавила, что у Украины, к сожалению, нет возможности деблокировать “Азовсталь” военным путем.

“Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира – сохранить жизнь защитников Мариуполя”, – подчеркнула Маляр.

Как сообщали Власти, в Генштабе сообщили, что защитники Мариуполя поставленное задание выполнили, высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на “Азовстали”, сохранить жизнь личного состава.

Тэги: Мариуполь, Азовсталь
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