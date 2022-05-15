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06:33 17 Мая 2022 819 Комментарии
Взрывы на Львовщине: враг нанес ракетный удар по военному объекту на границе с Польшей
Ночью 17 мая российские войска обстреляли Львовщину, эффективно сработала украинская система ПВО.
Эффективно сработала украинская система ПВО
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Жители региона услышали громкие взрывы около 01:00.
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По его словам, враг снова обстрелял объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района, почти на границе с Польшей.
“Спасибо ПВО за работу!” – написал Козицкий.
Также он пообещал раскрыть подробности обстрела несколько позже.
Тэги: Львов
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