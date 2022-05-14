ВСУ уничтожили под Чернобаевкой склад ГСМ российских оккупантов

Украинские военные уничтожили под Чернобаевкой в Херсонской области российский склад горюче-смазочных материалов, технику и личный состав оккупантов.

В Чернобаевке снова было шумно и дымно



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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Там уточнили, что удар по Чернобаевке нанесен силами реактивной артиллерии.

«Угомонено» 29 рашистов, уничтожен зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10″, танк Т-72, и другая бронированная техника», – сказано в сообщении.

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