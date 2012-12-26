В России аграрный университет решил колонизировать Марс. Фото

Белгородский аграрный университет решил колонизировать Марс, создав марсоход “Горинец”, который, по замыслу российских аграриев, приедет на помощь аппарату NASA Curiosity.

Какая же колонизация без V и Z



Об этом сообщил Подъем со ссылкой на пресс-службу университета.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Колонизация Марса – это чтоб обратили внимание. Инициатор колонизации – руководитель центра информационно-консультационной деятельности Пархомов Евгений Александрович. Это его придумка. Мы его [марсоход] выставили на областной «Парад профессий», который проходил в выходные, где масса абитуриентов потенциальных. Ход такой», – объяснили в университете

Сам «колонизатор» рассказал, что «Горинец» предназначен для отбора проб грунта.

«Это устройство дистанционно двигается и на полях отбирает пробы почвы, после чего происходит анализ. Эта великолепная машина сама ездит, сама берёт, сама привозит», – рассказал конструктор.

Пархомов также объяснил буквы Z и V на «марсоходе» никакого отношения к колонизации Марса буква пока не имеют.

Тэги: Россия, Марс