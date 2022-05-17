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08:47 17 Мая 2022 517 Комментарии
Россия нанесла ракетный удар по Черниговщине: есть погибшие и много раненых
Утром 17 мая российские войска нанесли ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
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«Там работают спасатели, правоохранительные органы. Предварительно у нас есть погибшие и много раненых», – отметил Чаус.
Точное количество жертв он назвать не смог.
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