Россия нанесла ракетный удар по Черниговщине: есть погибшие и много раненых

Утром 17 мая российские войска нанесли ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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«Там работают спасатели, правоохранительные органы. Предварительно у нас есть погибшие и много раненых», – отметил Чаус.

Точное количество жертв он назвать не смог.