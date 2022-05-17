Обстреляли с моря: появились подробности ракетного удара по Львовщине

В полночь 17 мая российские войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры Львовской области.

Система ПВО сбила три российских ракеты



Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил Украины.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Там уточнили, что три крылатые ракеты были уничтожены подразделениями ПВО Воздушного командования “Запад”.

По имеющейся информации, атаковали Львовщину с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.

Как сообщали Власти, ночью 17 мая российские войска обстреляли Львовщину, эффективно сработала украинская система ПВО.

Тэги: Львов