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09:24 17 Мая 2022 Просмотров 430   КомментариевКомментарии

Обстреляли с моря: появились подробности ракетного удара по Львовщине

В полночь 17 мая российские войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры Львовской области.

Система ПВО сбила три российских ракеты

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил Украины.

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Там уточнили, что три крылатые ракеты были уничтожены подразделениями ПВО Воздушного командования “Запад”.

По имеющейся информации, атаковали Львовщину с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.

Как сообщали Власти, ночью 17 мая российские войска обстреляли Львовщину, эффективно сработала украинская система ПВО.

Тэги: Львов
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