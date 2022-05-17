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09:24 17 Мая 2022 430 Комментарии
Обстреляли с моря: появились подробности ракетного удара по Львовщине
В полночь 17 мая российские войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры Львовской области.
Система ПВО сбила три российских ракеты
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил Украины.
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Там уточнили, что три крылатые ракеты были уничтожены подразделениями ПВО Воздушного командования “Запад”.
По имеющейся информации, атаковали Львовщину с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.
Как сообщали Власти, ночью 17 мая российские войска обстреляли Львовщину, эффективно сработала украинская система ПВО.
Тэги: Львов
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