Пять ракет по центру города: оккупанты нанесли удар по Ахтырке на Сумщине. Фото

Утром 17 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Ахтырке Сумской области, есть значительные разрушения.

Пострадала центральная часть города



Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Российские ракеты ударили по мирной Сумщине около 05:00.

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«Пять российских ракет прилетели по мирным гражданским объектам и повлекли за собой немало разрушений”, – сообщил глава ОВА.

Также, по его словам, загорелись складские помещения. Ударной волной повредило входную дверь в подъезд двухэтажного дома, заблокировав людей внутри.

Кроме того, пострадали многие частные дома.

Живицкий отметил, что удары пришлись по центральной части города и массиву Дачный.

«В храме выбило окна. Пострадал и детский сад «Сказка». Это тот самый, который в первые дни войны бомбили рашисты, тогда погибли люди. В результате сегодняшнего удара по городу, по меньшей мере, пятеро раненых», – написал глава ОВА.

Тэги: Сумы, Ахтырка