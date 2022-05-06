Израиль наращивает добычу газа, чтобы заменить Россию на европейском рынке

Израиль наращивает добычу природного газа на шельфе и стремится достичь соглашения о поставках с Европой в ближайшие месяцы, поскольку континент стремится заменить российские поставки.

Израиль интенсивно наращивает темпы добычи газа



Об этом сообщило Reuters.

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В ближайшие несколько лет страна намерена удвоить добычу примерно до 40 миллиардов кубометров. Израиль расширяет текущие проекты и вводит в эксплуатацию новые месторождения.

В настоящее время Израиль снабжает газом свой собственный рынок и через местную сеть трубопроводов экспортирует в соседние Египет и Иорданию.

«Надежда состоит в том, чтобы создать относительно быстрый рабочий процесс и уже летом достичь рамочного соглашения», – сказал Лиор Шиллат, генеральный директор Министерства энергетики Израиля.

Подобные соглашения, по его словам, обычно сначала достигаются между правительствами, а затем заключаются сделки в частном секторе.

Реально это поможет Европе не раньше 2024 года, сказал он, не уточнив, какие страны потенциально будут вовлечены.

Тэги: газ, Израиль