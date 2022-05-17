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11:25 17 Мая 2022 Просмотров 937   КомментариевКомментарии

Украинские пограничники мощно накрыли понтонную переправу россиян вместе с танками и пехотой. Видео

Украинские пограничники с помощью аэроразведки обнаружили, а затем уничтожили понтонную переправу через Северский Донец вместе с техникой и личным составом оккупантов.

Переправу уничтожил вместе с танком

Об этом рассказали в Госпоргранслужбе. Также пограничники показали и соответствующее видео.

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“По понтонному мосту хотели переправить около десятка единиц бронированной техники. «Русская бронетехника, иди на…» – подумали артиллеристы, и точным выстрелом разрушили одновременно и переправу, и находившийся на ней танк”, – сказано в сообщении.

Далее пограничники уточнили, что остальные вражеские танки, БМП и пехота пытались скрыться.

“Найти их помогла «птичка» украинских пограничников. Наша арта щедро «насыпала» (хорошо слышать на видео) врагу, потерявшему несколько единиц техники и несколько десятков рашистов”, – отметили в Госпогранслужбе.

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