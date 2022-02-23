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Главная » Мир » Политика
13:06 17 Мая 2022 Просмотров 48   КомментариевКомментарии

Позиция Эрдогана по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО – это торги с США: чего он хочет

Заявления президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана о неподдержке вступления в НАТО Швеции и Финляндии вызваны на самом деле не беспокойством по поводу Рабочей партии Курдистана, а желанием поторговаться с США.

Эрдоган торгуется с Вашингтоном

Об этом сообщило Bild.

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По словам министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, Турция хочет добиться уступок по закупке американских истребителей на фоне вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Он добавил, что Эрдоган на самом деле не обеспокоен предполагаемой поддержкой двумя странами Рабочей партией Курдистана.

«Эрдоган хочет изменить цену», – сказал Ассельборн.

Также он уточнил, что Эрдоган делает ставку на то, что закупка американских истребителей, которая была приостановлена правительством в Вашингтоне после приобретения Турцией российской системы противовоздушной обороны, теперь все-таки состоится.

Возможность этой продажи сейчас действительно вновь обсуждается в США.

Тэги: Реджеп Тайип Эрдоган
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