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13:17 17 Мая 2022 Просмотров 149   КомментариевКомментарии

В Подмосковье в машине взорвался боеприпас, который привезли как трофей из Украины

В подмосковных Мытищах в автомобиле Kia Sportage взорвался выстрел к ручному противотанковому гранатомету, привезенный из Украины как трофей, пострадали двое прохожих.

Двух прохожих госпитализировали с ранениями

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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«В багажнике автомобиля Kia Sportage по улице Крупской в районе дома 11а взорвался выстрел к ручному противотанковому гранатомету, в результате чего пострадали два человека, которые проходили рядом с машиной», – сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что пострадавшие госпитализированы.

«Возгорания после взрыва не последовало», – добавил он. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются.

«Взорвавшийся в Мытищах выстрел к ручному противотанковому гранатомету привезен с территории Украины в качестве трофея мужчиной, занимающимся гуманитарной помощью», — заявил источник агентства в правоохранительных органах.

Тэги: Россия, Москва
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