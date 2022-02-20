В Подмосковье в машине взорвался боеприпас, который привезли как трофей из Украины

В подмосковных Мытищах в автомобиле Kia Sportage взорвался выстрел к ручному противотанковому гранатомету, привезенный из Украины как трофей, пострадали двое прохожих.

Двух прохожих госпитализировали с ранениями



Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«В багажнике автомобиля Kia Sportage по улице Крупской в районе дома 11а взорвался выстрел к ручному противотанковому гранатомету, в результате чего пострадали два человека, которые проходили рядом с машиной», – сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что пострадавшие госпитализированы.

«Возгорания после взрыва не последовало», – добавил он. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются.

«Взорвавшийся в Мытищах выстрел к ручному противотанковому гранатомету привезен с территории Украины в качестве трофея мужчиной, занимающимся гуманитарной помощью», — заявил источник агентства в правоохранительных органах.

Тэги: Россия, Москва