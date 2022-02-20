В Подмосковье в машине взорвался боеприпас, который привезли как трофей из Украины
В подмосковных Мытищах в автомобиле Kia Sportage взорвался выстрел к ручному противотанковому гранатомету, привезенный из Украины как трофей, пострадали двое прохожих.
Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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«В багажнике автомобиля Kia Sportage по улице Крупской в районе дома 11а взорвался выстрел к ручному противотанковому гранатомету, в результате чего пострадали два человека, которые проходили рядом с машиной», – сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что пострадавшие госпитализированы.
«Возгорания после взрыва не последовало», – добавил он. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются.
«Взорвавшийся в Мытищах выстрел к ручному противотанковому гранатомету привезен с территории Украины в качестве трофея мужчиной, занимающимся гуманитарной помощью», — заявил источник агентства в правоохранительных органах.