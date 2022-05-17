Евросоюз открыл “коридоры солидарности” для насыщения Украины топливом: как это работает

Чтобы обеспечить Украину топливом Евросоюз ввел для Украины так называемые «коридоры солидарности», которые обеспечат быстрый проезд бензовозов из Европы.

Поставку топлива из ЕС максимально упростили



Об этом сообщил Правительственный портал со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шиыгаля. Он провел онлайн-встречу с представителями топливного бизнеса по обеспечению внутреннего рынка топливом.

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По словам премьера, он провел переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по поводу либерализации логистических путей.

«Евросоюз ввел для Украины так называемые «коридоры солидарности». Подобный инструмент работал во время пандемии внутри Европы, когда развозили вакцины и медикаменты. Власть делает и готова делать все необходимое, чтобы дать бизнесу возможность завозить топливо в страну”, – рассказал Шмыгаль.

Он также пояснил, что на пунктах пропуска автомобильному и железнодорожному транспорту с горючим теперь предоставляется абсолютный приоритет.

“Мы также ведем переговоры относительно других путей поставки, чтобы расширить наши логистические возможности», – отметил он.

При этом премьер пообещал правительственный контроль за отсутствием злоупотреблений на топливном рынке.

Министр экономики Юлия Свириденко также отметила, что количество бензовозов, ежедневно пересекающих границу, выросло почти на треть по сравнению с началом мая.