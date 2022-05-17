Российские войска пытаются прорвать границу на Сумщине: идут бои

В Сумской области на севере в районе Середино-Буды российские войска пытаются прорвать украинскую границу, идет бой на севере Шосткинского района.

Оккупанты пытаются прорваться в Шосткинском районе



Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Он также добавил, что с утра 17 мая продолжаются обстрелы области с территории России.

“Около 5 попаданий в районе Эсмани. Около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи.

Зафиксировано 6 взрывов в районе населённого пункта Сопич”, – сообщил Живицкий.

Также, по его словам, вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами.

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