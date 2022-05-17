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Главная » Украина » Общество
15:01 17 Мая 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

С правом мародерства: Россия “подарила” Мариуполь кадыровцам

Практически уничтоженный российскими оккупантами Мариуполь Россия собирается отдать под управление кадыровцев.

Оккупационно-кадыровская администрация начала инвентаризацию города

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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“Становятся понемногу понятными части пазла, что оккупанты планируют делать с Мариуполем, и кто будет условным «куратором восстановления», – рассказал он.

По словам Андрущенко, Мариуполь оказался слишком недружественным и националистическим. Поэтому для устрашения и подавления сопротивления планируется отдать город кадыровцам.

“С портом и правом мародерства. Теперь мы фиксируем частичное подтверждение», – уточнил советник мэра.

По его информации, 17 мая в заблокированном российскими захватчиками городе впервые состоялась рабочая встреча с участием оккупационной администрации, депутата ГосДумы РФ Саблина, курирующего оккупацию Мариуполя с 2014 года, Адама Делимханова и Ахмеда Долгаева.

Андрющенко отметил, что эти люди являются по сути частью политической власти Чечни, и именно они обсуждали планы по «восстановлению Мариуполя».

«Кадыровцы вели себя как хозяева, и сам график встречи скорее напоминал оценку и инвентаризацию того, что осталось. И никак не похоже на «планы по восстановлению», – отметил советник мэра.

Тэги: Мариуполь
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