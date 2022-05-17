Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО
Парламент Финляндии во вторник, 17 мая, одобрил предложение подать заявку на членство в военном альянсе НАТО.
Об этом сообщило Reuters.
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По информации спикер парламента Матти Ванханен, 188 голосов отдано «за» и 8 – «против».
Как сообщило yle.fi, голосование состоялось по причине того, что депутат «Союза левых сил» Маркус Мустаярви внес ответное предложение об отказе от присоединения к военному альянсу. Оно было отклонено большинством парламентариев.
Официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО сегодня примет Госсовет совместно с президентом.
Ранее Власти сообщали:
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Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о решении поддержать вступления страны в НАТО.
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Президент Финляндии Саули Ниинистё позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и сообщил, что страна идет в НАТО.
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В РФ заявили, что вступление Финляндии в НАТО создаст угрозу существованию России, поэтому логичным будет поставить под сомнение существование этого государства.
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Президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил в воскресенье, 15 мая, что его страна подаст заявку на членство в военном альянсе НАТО.