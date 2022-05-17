Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО

Парламент Финляндии во вторник, 17 мая, одобрил предложение подать заявку на членство в военном альянсе НАТО.

Об этом сообщило Reuters.

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По информации спикер парламента Матти Ванханен, 188 голосов отдано «за» и 8 – «против».

Как сообщило yle.fi, голосование состоялось по причине того, что депутат «Союза левых сил» Маркус Мустаярви внес ответное предложение об отказе от присоединения к военному альянсу. Оно было отклонено большинством парламентариев.

Официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО сегодня примет Госсовет совместно с президентом.

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