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15:39 17 Мая 2022 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО

Парламент Финляндии во вторник, 17 мая, одобрил предложение подать заявку на членство в военном альянсе НАТО.

Об этом сообщило Reuters.

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По информации спикер парламента Матти Ванханен, 188 голосов отдано «за» и 8 – «против».

Как сообщило yle.fi, голосование состоялось по причине того, что депутат «Союза левых сил» Маркус Мустаярви внес ответное предложение об отказе от присоединения к военному альянсу. Оно было отклонено большинством парламентариев.

Официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО сегодня примет Госсовет совместно с президентом.

Ранее Власти сообщали:

  • Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о решении поддержать вступления страны в НАТО.

  • Президент Финляндии Саули Ниинистё позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и сообщил, что страна идет в НАТО.

  • В РФ заявили, что вступление Финляндии в НАТО создаст угрозу существованию России, поэтому логичным будет поставить под сомнение существование этого государства.

  • Президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил в воскресенье, 15 мая, что его страна подаст заявку на членство в военном альянсе НАТО.

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