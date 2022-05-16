Пожар в многоэтажке на Подоле: Киев в густом дыму. Видео

Днем 17 мая в Киеве на Подоле вспыхнул масштабный пожар в одной из многоэтажек.

Густой дым испугал киевлян



Об этом сообщил Telegram-канал Реальный Киев.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Поначалу киевляне делились в соцсетях и пабликах фото и видео густого дыма над Подолом, теряясь в догадках, с чем он может быть связан. Ни воздушной тревоги, ни информации о прилетах не было.

Также, по словам очевидцев, были слышны взрывы.

Позже выяснилось, что горит дом на улице Выговского. Загорелась крыша, огонь перебрасывается на этажи.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: Киев, пожар