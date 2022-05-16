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16:01 17 Мая 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Пожар в многоэтажке на Подоле: Киев в густом дыму. Видео

Днем 17 мая в Киеве на Подоле вспыхнул масштабный пожар в одной из многоэтажек.

Густой дым испугал киевлян

Об этом сообщил Telegram-канал Реальный Киев.

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Поначалу киевляне делились в соцсетях и пабликах фото и видео густого дыма над Подолом, теряясь в догадках, с чем он может быть связан. Ни воздушной тревоги, ни информации о прилетах не было.

Также, по словам очевидцев, были слышны взрывы.

Позже выяснилось, что горит дом на улице Выговского. Загорелась крыша, огонь перебрасывается на этажи.

Тэги: Киев, пожар
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