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Главная » Мир » Экономика
17:34 17 Мая 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Россия начала выпускать подделки напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite

Российский комбинат «Очаково» выпустил аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite – брендов, принадлежащих компании Coca-Cola, которая ушла с их рынка.

Этикетки выглядят очень похоже, главное не пробовать содержимое

Об этом сообщили Деньги.

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Напитки получили названия CoolCola, Fancy и Street, а производитель указывает, что эти пародии имеют «классические вкусы любимых прохладительных напитков».

Дизайн похож на неудачную попытку скопировать западные бренды и в описании указано, что CoolCola — это напиток с «культовым вкусом колы», Fancy — с узнаваемым вкусом фанты, а Street содержит соки лимона, лайма и растительные экстракты.

Как сообщали Власти, власти российской республики Коми в ответ на уход из РФ компании Coca-Cola решили выпускать собственный напиток «Коми Кола».

Тэги: Россия
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