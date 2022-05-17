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Главная » Украина » Общество
18:04 17 Мая 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

С Азовстали выехали семь автобусов с украинскими защитниками в сопровождении оккупантов

Минимум семь автобусов с украинскими военнослужащими покинули территорию “Азовстали” в Мариуполе.

Колонну автобусов сопровождает военная техника оккупантов

Об этом сообщило Reuters. Они выехали в сопровождении российских оккупантов.

Точное количество украинских военных неизвестно.

По информации агентства, это не раненые военнослужащие.

Украинская сторона официально пока не комментировала этот инцидент.

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