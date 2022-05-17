17.05.2022 17:45
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18:04 17 Мая 2022 21 Комментарии
С Азовстали выехали семь автобусов с украинскими защитниками в сопровождении оккупантов
Минимум семь автобусов с украинскими военнослужащими покинули территорию “Азовстали” в Мариуполе.
Колонну автобусов сопровождает военная техника оккупантов
Об этом сообщило Reuters. Они выехали в сопровождении российских оккупантов.
Точное количество украинских военных неизвестно.
По информации агентства, это не раненые военнослужащие.
Украинская сторона официально пока не комментировала этот инцидент.
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