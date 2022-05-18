Зеленский на открытии Каннского фестиваля процитировал Чаплина и поднял зал на ноги

Каннский кинофестиваль открылся во вторник переполненными красными ковровыми дорожками, звездной церемонией и призывом президента Украины Владимира Зеленского к миру кино выступить против войны.

Многие аплодировали Зеленскому стоя



Об этом сообщило Reuters.

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Зеленский процитировав знаменитый монолог из фильма Чарли Чаплина «Великий диктатор» – первого не немого фильма великого комика, вышедшего в 1940 году.

«Человеческая ненависть пройдет, и диктаторы умрут, и власть, которую они забрали у людей, вернется к людям. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет…», – процитировал Зеленский Чаплина.

Также он заявил, что миру нужен новый Чаплин, “который докажет и сейчас, что кинематограф не является немым».

Кроме того, в своей речи президент Украины приводил еще несколько цитат из культовых кинолент.

Он процитировал насмешливые слова персонажа полковника-лейтенанта Билла Килгорома (играет Роберт Дюваль) из фильма «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Копполы 1979 года о сокрушительных бомбардировках гражданского населения во время войны во Вьетнаме.

Президент подчеркнул, что украинцы почувствовали ужасный цинизм этих известных слов из киноленты, но уже в живую.

Также, Зеленский объяснил, что обычные украинцы переживают то же, что и Гвидо из фильма «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи. По сюжету, в фашистской Италии еврей Гвидо, брошенный в концлагерь с его сыном, постоянно придумывает игру для своего сына, чтобы тот не догадался, что им грозит гибель.

«Самые страшные диктаторы ХХ века любили кино – это известно о них. Но из того, что осталось после них, самое важное – это жуткие документальные кадры кинохроники. А также фильмы, которыми был брошен вызов этим диктаторам”, – сказал Зеленский.

Он также напомнил, что 1 сентября 1939 года в Каннах должен был начаться первый фестиваль, но именно в этот день началась Вторая мировая война.

“6 лет кино были на фронтах этой войны вместе со всем человечеством. 6 лет кино боролось и за свободу, и также, к сожалению, в пользу диктатуры. Теперь, возвращаясь к кино, мы можем увидеть, как свобода двигалась к победе. И как, в конечном итоге, она не позволила диктаторам захватить сердца людей”, – сказал украинский президент.

Он призвал артистов и кинематографистов не игнорировать бедствие украинского народа и реагировать на него в своем творчестве. Он подчеркнул, что свобода победит только тогда, когда ведущие мировые созидатели искусства не будут в стороне от борьбы украинцев против российской диктатуры.

Тэги: Владимир Зеленский, Каннский кинофестиваль