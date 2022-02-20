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06:20 18 Мая 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Макрон пообещал Зеленскому, что ЕС рассмотрит заявку Украины на членство в июне

В ходе телефонного общения президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявка Украины на членство в ЕС будет рассмотрена на июньском Заседании Европейского Совета.

Макрон и Зеленский провели телефонный разговор

Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца

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Кроме того, Макрон подтвердил свою полную решимость откликнуться на все просьбы Украины о поддержке, включая оборонное оборудование, топливо, гуманитарную помощь, экономическую и финансовую поддержку.

Он заверил, что поставки оружия Францией будут продолжаться и увеличиваться в ближайшие дни и недели, как и поставки гуманитарного оборудования.

Так, в минувшие выходные было доставлено 13 дополнительных автомобилей для оказания помощи, а с 24 февраля из Франции в Украину пришло более 800 тонн гуманитарной помощи.

Главы государств обсудили проблему продовольственной безопасности и возможные пути обеспечения экспорта украинских зерновых, от которых зависит большая часть мира в плане продовольствия.

Президенты двух стран также обсудили гарантии безопасности, которые Франция может предоставить Украине в рамках международного соглашения, чтобы обеспечить уважение суверенитета и территориальной целостности страны.

Тэги: Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
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